Суд обязал Офис генпрокурора возбудить дело против Порошенко по заявлению Коломойского (документ)

Коломойский требует возбудить дело против Порошенко по четырем статьям УК.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил жалобу бизнесмена Игоря Коломойского на бездействие уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора, которая заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим председателем НБУ Валерией Гонтаревой и ее заместителем Екатериной Рожковой уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 206 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), ст. 231 (Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Об этом говорится в постановлении суда за 19 июня, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"Проверив материалы жалобы, судья пришел к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению, исходя из следующего. Следственным судьей установлено, что 29.05.2019 года адвокатом Лысенко И.В., который действует в интересах Коломойского И.В., на адрес Офиса Генерального прокурора средствами почтовой связи направлено заявление о совершении уголовного правонарушения, согласно информации, содержащейся на официальном сайте Акционерного общества «Укрпочта» полученная последним 01.06.2020 года. Согласно ч. 1 ст. 214 УПК Украины следователь, прокурор безотлагательно, но не позже 24 часов после представления заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им с любого источника обстоятельств, что могут свидетельствовать о совершение уголовного правонарушения, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований. Следователь, который будет осуществлять досудебное расследование, определяется руководителем органа досудебного расследования", - говорится в судебном решении.

Суд отметил, что согласно действующему законодательству, после поступления заявления о совершении уголовного правонарушения от 25 мая 2020 года ответственное должностное лицо Офиса Генерального прокурора обязано было безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, внести соответствующие сведения в ЕРДР, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"Однако, в нарушение ст. 214 УПК Украины, сведения по заявлению о совершении уголовного правонарушения в ЕРДР внесены не были. При таких обстоятельствах, жалоба адвоката Лысенко Владимира Анатольевича, который действует в интересах Коломойского Игоря Валерьевича, на бездействие уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора, которая заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, является обоснованным и подлежит удовлетворению", - отмечается в постановлении, которое не подлежит обжалованию.

Суд постановил обязать Офиса Генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению о совершении уголовного правонарушения от 25.05.2020 года, начать досудебное расследование и предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Напомним, Игорь Коломойский в своем заявлении на имя генпрокурора Венедиктовой подчеркивал, что содержание обнародованных нардепом Деркачом разговоров Порошенко с Байденом в совокупности с другими известным ему фактам и обстоятельствам, позволяет утверждать, что Порошенко будучи президентом Украины вступил в преступный сговор с тогдашним председателем НБУ Гонтаревой, ее замом Рожковой и рядом других не установленных лиц, с целью проведения незаконной национализации АО КБ «ПриватБанк» и как следствие преступного завладения активами данного финансового учреждения, в частности "Студией 1+1".

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