Идея реестр олигархов потеряла актуальность, заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью Forbes.

"По моему мнению (идея реестра олигархов, - прим.) потеряла актуальность, ведь люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния. Речь идет не только о бизнесе, но и, например, о телеканалах", - заявил глава агентства.

После окончания войны, одной из главных задач будет вступление страны в ЕС, а значит, борьба с коррупцией и создание единых условий для всех, отметил Новиков.

Напомним, закон об олигархах, который предусматривал создание соответствующего реестра, был принят осенью 2021 года. Идею закона раскритиковали в ЕС, его экспертизу проводит Венецианская комиссия.