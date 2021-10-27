Представил новоназначенного главу ОГА общине области заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Лагуту председателем Херсонской облгосадминистрации.

Соответствующий указ №553/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Лагуту Геннадия Николаевича председателем Херсонской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Представил новоназначенного главу ОГА общине области заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает пресс-служба ОП.

Он отметил, что кадровое изменение связано с тем, что предыдущий председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь баллотируется в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе.

Геннадий Лагута поблагодарил президента Украины за доверие и назначение на чрезвычайно ответственную должность. Новый глава облгосадминистрации отметил, что одной из задач, которую ставил Владимир Зеленский, является возвращение людей в Украину.

Геннадий Лагута: что о нем известно

Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области. В 1996-м окончил Бердянский государственный педагогический институт, где получил профессию учителя трудового обучения и физики, а в 2016 году – Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "юрист". Работал на различных должностях в коммерческих и государственных учреждениях. В декабре 2020-го был избран заместителем председателя Херсонского областного совета.

Авторы: Олег Давыгора, Антонина Доломанжи