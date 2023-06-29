Наемники Пригожина начали подписывать контракты с Минобороны РФ, заявил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новости о расформировании ЧВК "Вагнер".

"Горе побежденным... особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнер" раздирают в клочья падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования - на эти деньги претендуют другие властные группировки", - пишет Подоляк у себя в Twitter.

По словам советника главы ОП, наемники Пригожина начали подписывать контракты с Минобороны РФ, а некоторые уехали в Африку, где все еще существуют активы ЧВК.

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"Но все это уже не имеет значения - человек, который имел шанс, превратился в неудачника, убившего собственного ребенка", - подытожил Подоляк.

Чем закончился мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал военный мятеж в России, он выступил с обвинениями в адрес главы Минобороны РФ Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

На следующий день Пригожин и "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты. Уже под вечер стало известно, что главарь ЧВК"Вагнер" провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после которых было принято решение об уходе наемников обратно в полевые лагеря.

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