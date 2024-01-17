Три года назад госфинансирование партии приостановили из-за ее непонятных расходов.

Партия "Голос" смогла возобновить свое финансирование из государственного бюджета, просто "переписав" те документы, из-за несоответствий в которых это финансирование было приостановлено. Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко.

Он напомнил, что в 2021 году партия "Голос" была лишена государственного финансирования из-за того, что в свой финансовый отчет она "включила недостоверные сведения о расходах, осуществленных в пользу 11 предпринимателей в сумме 1 328 280,00 грн за услуги, которые на самом деле не предоставлялись этими предпринимателями".

После серии судебных споров по этому поводу, точку в деле поставил Верховный суд, оставив в силе решение о приостановке финансирования.

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"Голос не получал деньги, потому что неизвестно на что и куда девал часть из ранее выделенных. До недавнего времени эта сумма неполученных средств составляла около 300 млн гривен за 3 года", – пишет Стерненко.

По словам активиста, за несколько дней до завершения своей каденции глава Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков решил восстановить государственное финансирование "Голоса".

"Формальное основание - партия переписала фиктивные договоры с ФЛП. И теперь [председатель партии "Голос"] Кира Рудик, переписав документы о 1,3 млн грн, получит... около 120 млн грн только в 2024 году. И не меньше в последующих годах. Неплохая схема. Сначала неизвестно куда деваешь средства, потом меняешь документы, и имеешь возможность неизвестно куда деть еще большую сумму", – пишет Стерненко.

Другие скандалы с Кирой Рудык

Как писал УНИАН, в начале полномасштабной войны глава партии "Голос" Кира Рудык неоднократно попадала в скандалы из-за своей активности в контексте войны. В частности она неоднократно выставляла в соцсетях свои фотографии с оружием в руках, которые Сеть активно высмеивала.

Большой скандал вызвала информация о якобы участии Рудык в переговорах по освобождению защитников "Азовстали". Офису президента пришлось публично отрицать, что нардеп причастна к переговорам.

Также у Рудык отбирали загранпаспорт при попытке выехать за границу в июле 2022 года.

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