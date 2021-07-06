Как заверили, в партии Кира Рудык не имеет никакого другого гражданства, кроме украинского.

В пресс-службе партии «Голос» заявили, что лидер партии Кира Рудык не имеет гражданства США. Накануне Рудык в телеэфире трижды избежала прямого ответа на вопрос относительно своего гражданства.

"Вчера в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик сказала, что всегда была и является украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Кира Рудык не имеет и никогда не имела", – цитирует «Украинская правда» комментарий пресс-службы «Голоса».

Вопросы гражданства Киры Рудык

Накануне глава партии «Голос» пообщалась с ведущей Натальей Влащенко в эфире канала "Украина 24". Журналистка спросила, соответствует ли действительности информация некоторых СМИ, что у Рудык есть американское гражданство.

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"Я родилась в Украине, являюсь украинкой", - с улыбкой сказала Рудик.

После этого Влащенко повторила вопрос, подчеркнув, что он касается именно гражданства.

"Да, я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была", - ответила глава "Голоса".

Третья попытка добиться ответа на вопрос тоже была неудачной.

"Я еще раз повторяю, я родилась в Украине, я украинка", - подытожила Рудик.

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Автор: Дмитрий Захаров