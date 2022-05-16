Если какое-то государство уже отвечает всем требованиям Альянса, План действий по членству становится ненужным.

Украина может обойти процедуру предоставления ПДЧ и вступить в НАТО, если будет соответствовать большей части требований Альянса.

Об этом сообщила временно поверенная США в Украине Кристина Квин в интервью Европейской правде.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не был юридическим требованием для присоединения к НАТО, а следовательно, Украина также может вступить в альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", - сказала она.

Квин отметила, что ПДЧ – это механизм, который позволяет государству-члену достичь требований для совместимости, и если какое-то государство уже отвечает всем требованиям, то План действий по членству становится ненужным.

"Поэтому как Украина, так и любая другая страна не должна получать План действий относительно членства и выполнять его в случае, если вы в целом будете отвечать большей части требований", - сказала Кристина Квин.

15 апреля президент Финляндии Саули Ниинистё заявил об официальной подачи заявки на членство в НАТО.

Это историческое решение страны, до этого находившейся в нейтральном статусе, последовало после того, как РФ без каких-либо причин вторглась в Украину.

Вслед за Финляндией о вступлении в НАТО заявила другое нейтральное государство Швеция.

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