Джон Хербст подчеркнул, что среди западных бывших дипломатов бытует мнение, что война в Украине изменит подход к НАТО.

5-й Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон Хербст считает, что вопрос возможного вступления Украины в НАТО станет снова актуальным после российско-украинской войны.

Его цитирует "Эспрессо".

"Я прекрасно понимаю, почему Зеленский требует от западных союзников гарантий безопасности. Мы прекрасно видим результат Будапештского меморандума и к чему это привело. Однако, по состоянию на данный момент НАТО не готово принять Украину в Альянс как полноценного члена. Также Вашингтон не готов сейчас предоставить гарантии безопасности Украине, как того просят украинские власти", - сказал Хербст.

Он подчеркнул, что среди западных бывших дипломатов бытует мнение, что война в Украине изменит подход к НАТО.

"Многие мои коллеги, среди которых много бывших дипломатов, говорят, что война в Украине может изменить подход к НАТО и гарантиям безопасности. Многие бывшие генералы говорят, что украинские военные очень замечательные бойцы. Генералы говорят, что Вооруженные Силы Украины научились достаточно профессионально воевать. И, по моему мнению, после российско-украинской войны, НАТО может снова вернуться к вопросу вступления Украины в Альянс", - отметил Хербст.

Напомним, что посол ЕС в Украине рассказал, что в Киеве имеют "некоторое разочарование от НАТО".

Вас также могут заинтересовать новости: