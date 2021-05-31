Новоназначенный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам о своей семье, занятиях спортом и назвал любимое блюдо.
Свое утро он начинает в спортзале. Этим глава Минздрава поделился в интервью ТСН.
"Сейчас такой ритм, как был в феврале-марте 2020-го. Когда только начинался COVID. Сейчас выйти раньше 12 с работы невозможно", - говорит Ляшко.
Читайте такжеМинздрав получил нового руководителя: кто такой Виктор Ляшко и что о нем известноТакже он рассказал о семье: жена - стоматолог. Ребенок - дочка, Даша, она заканчивает 10-й класс. По словам министра, он очень мало времени проводит с семьей.
"Футбол - мое хобби! =Я даже в Киев переехал, потому что здесь футбольный клуб "Динамо Киев", - поделился Ляшко.
Кроме того, он назвал свои любимые блюда: "Холодец у тещи. У мамы блинчики с творогом. А жена молодец, готовит все вкусно".
Отставка Степанова и назначение Ляшко главой Минздрава
- 14 мая в Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.
- 18 мая Совет отправила в отставку Степанова.
- 20 мая Верховная Рада Украины назначила заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.
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