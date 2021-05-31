С женой Ляшко познакомился в 1999-м году.

Новоназначенный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам о своей семье, занятиях спортом и назвал любимое блюдо.

Свое утро он начинает в спортзале. Этим глава Минздрава поделился в интервью ТСН.

"Сейчас такой ритм, как был в феврале-марте 2020-го. Когда только начинался COVID. Сейчас выйти раньше 12 с работы невозможно", - говорит Ляшко.

Читайте такжеМинздрав получил нового руководителя: кто такой Виктор Ляшко и что о нем известноТакже он рассказал о семье: жена - стоматолог. Ребенок - дочка, Даша, она заканчивает 10-й класс. По словам министра, он очень мало времени проводит с семьей.

"Футбол - мое хобби! =Я даже в Киев переехал, потому что здесь футбольный клуб "Динамо Киев", - поделился Ляшко.

Кроме того, он назвал свои любимые блюда: "Холодец у тещи. У мамы блинчики с творогом. А жена молодец, готовит все вкусно".

Отставка Степанова и назначение Ляшко главой Минздрава

14 мая в Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

18 мая Совет отправила в отставку Степанова.

20 мая Верховная Рада Украины назначила заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

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Автор: Ольга Робейко