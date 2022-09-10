Своим визитом Бербок хочет послать сигнал против угрозы усталости от войны в Германии.

Глава МИД Германии Анналена Бербок второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыла в Киев.

По словам Бербок, этой поездкой в Киев она хочет показать, что ее страна будет "поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно - поставкой оружия, гуманитарной и финансовой помощью", передает Spiegel.

"Сегодня я приехала в Киев, чтобы показать, что они могут и дальше полагаться на нас" - заявила Бербок. Видео дня

Более полугода украинцы борются за все – "за свою жизнь, за жизнь своих семей и своих друзей". Делая это, они не только защищают "свое право человека на мир и свободу, но и наш европейский мирный порядок".

Бербок выехала в ночь на субботу спецпоездом вместе с небольшой делегацией из Польши в Киев. В Киеве немецкий министр проведет переговоры, в частности, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы держится в секрете из соображений безопасности.

Своим визитом Бербок хочет послать сигнал против угрозы усталости от войны в Германии.

"Мне понятно, что Путин рассчитывает на то, что мы устанем сочувствовать страданиям Украины. Он думает, что может разделить наши общества ложью и шантажировать нас поставками энергии. И что он может исчерпать нашу энергию, чтобы защитить себя от этой жестокой атаки на ценности всех нас. Расчеты Путина не должны сработать и не сработают", - заявила глава МИД Германии.

Бербок назвала две конкретные темы, которые для нее важны во время визита: помощь Германии в разминировании и поддержка по делу о совершенных военных преступлениях.

Как сообщал УНИАН, 28 августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала "самообманом" утверждение, что Берлин получал дешевый газ из России.

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