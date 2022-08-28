По мнению Бербок, перемирие между Украиной и РФ может быть достигнуто "очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбардировки невинных людей и выведет свои танки".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может продолжаться не один год.

Об этом Бербок заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Мы должны настроиться на то, что эта война может длиться еще годы. Потому что, к сожалению, российское правительство не отходит от идеи-фикс покорить себе Украину и ее жителей", – отметила Бербок. Відео дня:

При этом она сказала, что бредовые идеи российского президента Владимира Путина оккупировать Украину в течение кратчайшего времени не реализовались. "Мужество украинцев и международное поставки вооружений привели к тому, что российские солдаты не смогли распаковать свои парадные униформы для победы. Мы все будем делать для того, чтобы это никогда не стало реальностью", – добавила она.

По мнению Бербок, перемирие между Украиной и РФ может быть достигнуто "очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбардировки невинных людей и выведет свои танки": "Отдать такой приказ Путин может в любой момент. Он напал на Украину. Поэтому он в любую минуту может прекратить и положить конец страданию".

В то же время Бербок настаивает, что полномасштабное вторжение России в Украину является "войной Путина, поскольку он правит недемократично".

"В демократии уже давно было бы восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, притесняют, арестовывают, сажают в тюрьму, уже на протяжении многих лет", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Анналена Бербок заявила, что переговоры с Россией о прекращении войны в Украине сейчас являются неправильными.

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