Дмитрий Кулеба провел несколько телефонных переговоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Германии Анналеной Бербок и с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Министр проинформировал, что с Блинкеном они обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ.

"Кроме помощи безопасности, США окажут Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна иметь сомнений: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", - написал Кулеба.

В разговоре с Анналеной Бербок Кулеба обсудил подготовку визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца.

"Детально обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в понедельник. Своевременная возможность обсудить совместные и решительные действия для противодействия угрозам", - добавил министр.

По его словам в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем они обсудили текущую безопасную ситуацию.

"Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям", - сообщил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Кулеба анонсировал две недели интенсивной дипломатии.