Она отметили, что, возможно, Германия не заплатили за российский газ много денег, однако заплатила за него безопасностью и независимостью.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала "самообманом" утверждение, что Берлин получал дешевый газ из России.

Об этом Бербок заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Мы должны положить конец самообману, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы, возможно, не заплатили за него много денег, однако мы заплатили за него нашей безопасностью и независимостью. И украинцы уже заплатили за него тысячами своих жизней. Счет пришел позже, однако тем драматичнее", – сказала она. Відео дня:

Глава немецкого МИДа также категорически выступила против открытия газопровода "Северный поток-2" на фоне нынешнего энергетического кризиса.

"Иногда я удивляюсь, не поняли ли некоторые, что это не игра с правилами и не внезапные перебои с доставкой. Газопроводы из России – это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне. Если Путин не осуществляет поставки через "Северный поток-1", почему он должен осуществлять поставки через "Северный поток-2"? "Северным потоком-1" поступает недостаточно газа не потому, что трубопровод сломан, а потому, что Путин этого не хочет", – пояснила Бербок.

Как сообщал УНИАН, 23 августа президент Польши Анджей Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2". Он отметил тогда, что когда Россия воюет против Украины не должно быть ведения бизнеса со страной-агрессором, а газопровод "Северный поток-2" должен быть полностью демонтирован.

Вас также могут заинтересовать новости: