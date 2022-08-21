Анналена Бербок подчеркнула, что демократические страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину.

Германия должна продолжать поставлять оружие Украине для борьбы с русскими захватчиками.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Spiegel.

Она отметила, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры даже по самым простым вопросам, таким как международное гуманитарное право, и не отвечает на попытки посредничества.

"Если в настоящее время невозможно прекратить войну путем переговоров, у нас есть выбор: или ничего не делать, или мы скажем, что окажем военную поддержку, чтобы можно было предотвратить дальнейшее продвижение России. Потому что альтернативой было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы", - сказала Бербок.

Отвечая на вопрос, оказывает ли Германия достаточную поддержку украинскому правительству, Бербок отметила, что Берлин делает то, что делают другие страны.

Она подчеркнула, что демократические страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. "Речь идет о защите человеческой жизни в Украине", – сказала министр.

Как сообщал УНИАН, ранее депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) заявили, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.

Они подчеркнули, что безопасность и стабильность Европы сейчас защищаются в Украине, а результат этой войны будет иметь прямые последствия для Европы.

"Победа России уменьшит безопасность Европы. Москва не только приблизит свою границу к Европейскому Союзу. Это также показало бы, что захватнической войной в Европе можно достичь своих политических целей... Поражение Киева означало бы рост неопределенности, нестабильности и риска эскалации для Европы; успех Украины, в свою очередь, - больше безопасности", - пишут Клинк, Нанни и Мюллер.

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