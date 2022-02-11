Народный депутат Александр Дубинский сообщил, что его коллега в парламенте, беременная глава фракции "Голос" Александра Устинова полетела в Соединенные Штаты Америки, чтобы там родить ребенка.
Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.
"Главный коммуникатор с Банковой Устинова тайно улетела рожать в Америку, это по меньшей мере 4 месяца", - сообщил Дубинский.
Он добавил, что такой поступок будет сложно объяснить избирателям, тем более на фоне напряженной ситуации на границе с Россией.
Александра Устинова замужем. Для 37-летней депутатки это будет первый ребенок.
Напомним, об избрании Устиновой главой фракции "Голос" объявили 17 декабря прошлого года. Ее заместительницей стала Юлия Клименко.