Корниенко в сессионном зале объявил об избрании новой главы фракции "Голоса", бывший глава не согласен с таким решением.

Во время внеочередного заседания парламента в пятницу, 17 декабря, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко объявил об избрании главы фракции"голоса" и ее заместительницы.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

"Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде... Заместителем председателя депутатской фракции политической партии "Голос" избрана Клименко Юлия", - сказал Корниенко.

Читайте такжеРаскол в "Голосе": Устинова утверждает, что она теперь и. о. главы партии вместо Железняка, тот отрицаетЕще в октябре Устинова заявляла, что она теперь исполняет обязанности главы фракции "Голос". По ее словам, решение об увольнении главы фракции Ярослава Железняка было принято еще в июле.

"К сожалению, его прикрывал его друг, его коллега Дмитрий Разумков (тогдашний председатель ВР - ред.) и не хотел зачитывать это (решение 11 депутатов из фракции - ред.) с трибуны парламента", - говорила она.

Тогда Железняк убеждал, что он остается главой фракции. В заявлении партии "Голос", которое обнародовано на ее официальном сайте, отмечали, что попытки отстранить Железняка от должности главы фракции "Голос" не имеют юридической силы. Также 22 октября Корниенко сообщил, что в руководстве парламента еще выясняют, кто юридически является главой фракции "Голос".

Реакция Железняка на объявление о смене руководства фракции "Голос"

17 декабря Ярослав Железняк с оказией прошел на пресс-конференцию председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчука, чтобы выяснить ситуацию со сменой руководства фракции "Голос".

Как сообщает корреспондент УНИАН, сначала он задавал вопросы без микрофона. Пресс-секретарь Стефанчука, обращаясь к Железняку, отметила, что это пресс-конференция и вопросы здесь задают журналисты. Но Железняк продолжал говорить, тогда ему предоставили микрофон.

Железняк начал выяснять, почему Стефанчук отсутствовал на внеочередном заседании ВР сегодня. Он интересовался, почему заседание не было закрыто после рассмотрения вопросов повестки дня, а вместо этого первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко якобы без документов и по "указанию главы Офиса президента Андрея Ермака" зачитал сообщение о смене руководства фракции.

Железняк считает, что это была месть той части фракции "Голос", которая не голосовала "за позорные законы" "слуг" и защищала Дмитрия Разумкова.

Он назвал "тушками" часть фракции, которая создала объединение "Справедливость".

Читайте такжеНа заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос": что ее ждетЖелезняк убеждал, что в аппарате ВРУ не было никаких документов, в частности, зарегистрированного сегодня постановления Окружного административного суда по поводу ситуации во фракции.

Стефанчук в ответ отметил:

"Ни для кого не будет секретом, что столько, сколько сделал для примирения вашей фракции я... Пожалуй, вряд ли кто может со мной конкурировать".

Стефанчук подчеркнул, что эта ситуация - "вопрос фракции", и призвал не выносить конфликт в парламент. Он также предложил Железняку встретиться позже в пятницу для обсуждения этой ситуации.

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Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская