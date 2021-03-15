Председатель парламента отмечает, что предварительно представители всех депутатских фракций и групп поддержали такую инициативу.

В Верховной Раде Украины 18 марта может выступить президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"В четверг в Украине будет господин Науседа - это президент Литовской Республики. Было обращение к Верховной Раде Украины с предложением выступления Науседы в стенах парламента. Я проговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп - такая инициатива поддерживается. И я думаю, что мы сможем организовать этот процесс", - отметил он.

Спикер добавил, что Литва является надежным партнером, совместно с которым Украина проходит стоящие перед ней вызовы.

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Автор: Татьяна Поляковская