Дезинформация является важным элементом гибридной войны, отметил глава спецслужбы.

Служба безопасности Украины усилила контрразведывательное направление и готова противодействовать возможным терактам и диверсиям.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов накануне во время посещения района проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр ведомства.

"Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова вовремя реагировать на любые сценарии, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри страны... Усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействия возможным терактам и диверсиям", – подчеркнул Баканов.

По его словам, сейчас страна-агрессор применяет целый комплекс инструментов для давления на Украину. Однако он призвал украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.

"Дезинформация – важный элемент гибридной войны. Спокойствие, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, а в единстве каждого из нас", – добавил Баканов.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне Украины с Российской Федерацией.

Напомним, РФ еще в 2014 году захватила украинский Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". В том же году началась гибридная война.

Осенью 2021-го Россия обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники, появилась угроза полномасштабного вторжения. Также пророссийские боевики обострили ситуацию на Донбассе.

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