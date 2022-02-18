В СБУ заверили, что вместе с другими органами власти готовы реагировать на любые сценарии дестабилизации.

Сегодняшние события на временно оккупированном Донбассе являются очередным витком гибридной войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

"Сегодняшние события на временно оккупированной территории Украины являются очередным витком гибридной войны против нашего государства. Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является "сплошным фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности".

"Подчеркиваем – в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик. Понимая все угрозы, которые стоят перед нашим государством, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри", - заявили в ведомстве.

В СБУ добавили, что вместе с другими органами власти готовы реагировать на любые сценарии дестабилизации, и призвали граждан на всей территории Украины, включая временно оккупированную, сохранять спокойствие и не поддаваться панике и провокациям.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.

Президент США Джо Байден считает, что дальнейшее вторжение РФ в Украину может произойти в следующие несколько дней. Он отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".