Реакции украинского МИД на заявление Захаровой пока нет.

В России заявили, что для деэскалации ситуации с возможной агрессией против Украины официальный Киев якобы должен выполнить ряд условий.

Их озвучила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает "ТАСС".

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО. А также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - заявила Захарова.

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Она также призвала западных дипломатов посетить оккупированную часть Донбасса, жители которой "много лет страдают". Захарова вспомнила недавний визит на линию разграничения иностранных политиков, возмутившись, что они не приехали в оккупированные Донецк и Луганск.

УНИАН уже обратился в украинский МИД по поводу реакции на заявление спикера российского МИД.

Угроза нового вторжения России

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.