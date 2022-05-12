Штайнмайер сказал, что рад, что дипломатические недоразумения между Германией и Украиной решены.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что хотел бы приехать в Украину, но в краткосрочной перспективе такой визит пока не планируется.

Об этом он сказал в интервью MDR.

На вопрос о том, хочет ли он поехать в Украину, Штайнмайер ответил, что рад, что дипломатические недоразумения между Германией и Украиной решены.

Этому, по его словам, также способствовали визиты спикера Бундестага Бербель Бас и министра иностранных дел страны Анналени Бербок, а также возобновление работы посольства Германии в Украине.

"Это сигналы, которые поступили в Киев. Поэтому сейчас должно быть принято решение, кто и когда будет делать визит. Блокады больше нет " - сказал Штайнмайер.

"У меня нет конкретных планов путешествий в очень короткой перспективе. Но я предполагаю, что с господином Зеленским я встречусь" - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в отношениях Киева и Берлина возникло напряжение из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.

8 мая в Киев приезжала президент Бундестага Германии Бербель Бас. Во время визита она встретилась с президентов Украины Владимиром Зеленским.

После нее 10 мая с необъявленным визитом в Киев прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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