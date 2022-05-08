Оба политика заявили, что помогут Украине защитить свою свободу и демократические ценности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем поздравлении ко Дню победы в Европе упомянул войну России против Украины и пообещал поддерживать украинцев.

Видеообращение Джонсон опубликовал в Twitter.

"В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительную настроенность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", — сказал британский премьер.

Кроме этого, сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война РФ против Украины поставила крест на идее общего европейского дома, озвученную еще президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Такое заявление Штайнмайер сделал во время выступления на федеральном конгрессе немецких профсоюзов DGB, сообщает Radio Rur.

"Сегодня, 8 мая, мечта о совместном европейском доме провалилась. Ее место занял кошмар. Нынешнее 8 мая – день войны", - заявил он.

Штайнмайер также подчеркнул необходимость защиты демократии: "Мы были слишком уверены, что мир, свобода, процветание – это само собой разумеющееся. Но эта война жестоко дает понять нам, что мы должны защищать нашу демократию — внутри и снаружи!".

"Нападение на Украину – это также нападение на идею либеральной демократии и ценности, на которых она основывается: свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства", - добавил немецкий президент.

Также он назвал "коварным и циничным злоупотреблением историей" попытки Путина провести параллель между победой над Третьим рейхом в 1945 году и нынешней агрессией против Украины.

Напомним, что недавно в отношениях Киева и Берлина возникло напряжение из-за отказа Киева в визите Штайнмайера из-за его многолетних тесных отношений с Россией.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого заверил в полной поддержке Германией Украины. По словам пресс-секретаря Штайнмайера, все недоразумения устроили и Зеленский пригласил немецкого президента в Украину.

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