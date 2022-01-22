В Минобороны Германии считают, что страна должна делать все для деэскалации ситуации, а "поставка оружия этому не будет способствовать".

Берлин выделил 5,3 млн евро на мобильный полевой госпиталь для Украины.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью газете Die Welt, передает "Немецкая волна".

По ее словам, вместе с развертыванием госпиталя Германия обеспечит соответствующую подготовку для его использования.

Ламбрехт также сказала, что "понимает желание поддержать Украину, и это именно то, что мы уже делаем", но пока ФРГ не готова предоставлять Киеву вооружение. По ее мнению, Германия должна делать все для деэскалации ситуации, а "поставка оружия этому не будет способствовать".

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Она напомнила, что Берлин предоставлял Украине респираторы, а также лечит тяжелораненых украинских военных в госпиталях Бундесвера.

Глава оборонного ведомства также заявила, что в случае нападения России на Украину не будет введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

"Налаживание экономического сотрудничества, когда внутри Европы может вспыхнуть война, инициированная Россией, является полным абсурдом", - сказала Ламбрехт.

Накануне из СМИ стало известно, что Германия не только отказывает Киеву в поставках оружия, но и блокирует экспорт эстонского вооружения в Украину. Речь идет о гаубице Д-30 немецкого происхождения.

По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине "может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще тяжелее, чем они уже есть сейчас". Ответная позиция непоставки оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства. Впрочем, в последнее время даже внутри Германии раздается все больше призывов ее пересмотреть.

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