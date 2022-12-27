Потенциальный кандидат на пост посла в Москве неоднократно осуждал вторжение России в Украину.

Летом 2023 года Германия планирует сменить посла в Москве Гезу Андреаса фон Гайра. Потенциальным кандидатом на этот пост является политик от Свободной демократической партии Александр Граф Ламбсдорфф.

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники среди представителей правящей коалиции, ранее ходили слухи что, Ламбсдорфф может стать послом в Соединенных Штатах. Однако сейчас этот вариант не рассматривается.

Издание пишет, что Ламбсдорфф считается одним из самых опытных дипломатов в Германии. Он работал в МИД Германии при министре Клаусе Кинкеле (1997–1998), в посольстве ФРГ в Вашингтоне (2000–2003). Кроме того, он работал в отделе МИД по России.

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С 2004 по 2017 годы Ламбсдорф был депутатом Европарламента, а с 2014 по 2017 год — вицепрезидентом ЕП. Он является депутатом Бундестага и заместителем председателя фракции СвДП с 2017 года.

Отмечается, что Александр Граф Ламбсдорфф неоднократно осуждал вторжение России в Украину. Он также подчеркивал, что не видит возможности завершения войны дипломатическим путем и критиковал людей, выступающих за "пацифизм" и прекращение военной помощи Украине. В апреле 2022 года Ламбсдорфф выразил мнение, что завершение российско-украинской войны будет прежде всего военным.

Война в Украине: помощь от Германии

В середине декабря 2022 года Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла, в частности, бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergerpanzer 2.

В то же время председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставлять Украине танки для борьбы за выживание. По ее словам, такая позиция немецкого правительства свидетельствует о влиянии российских нарративов на чиновников, является ошибочной и тревожно недальновидной.

При этом, почти половина населения Германии поддерживает поставки Украине современного вооружения. За такое решение выступает 48% опрошенных.

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