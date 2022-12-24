В списке помощи от Германии до Украины, кроме военной техники, указываются 13 автомобилей пограничной службы, одна карета скорой помощи и два вилочные погрузчики.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла, в частности, бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergerpanzer 2.

Она уже тринадцатая, которую передает Германия Украине, сообщается на портале немецкого правительства.

Как известно, Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.

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Кроме этого, Германия также направила 13 автомобилей пограничной службы, одну карету скорой помощи и два вилочных погрузчика. Сейчас Берлин готовится передать еще 50 полевых обогревателей и 26 сменных систем для погрузчиков.

Война в Украине: помощь Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ Берлин не спешил передавать Украине обещанное вооружение для самозащиты, поскольку в Германии опасались эскалации войны.

Однако уже в сентябре ВСУ получили РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В анонсах была и передача четырех самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов к ним.

Позже стало известно, что Германия передала Украине передовую систему ПВО Iris-T, что уже защищает украинское небо от российских ракет. К отправке готовят еще три установки.

Как ранее сообщал УНИАН, почти половина населения Германии поддерживает поставки Украине современного вооружения.

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