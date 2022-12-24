Власти ФРГ пока отказываются предоставлять разрешение на передачу Украине танков Leopard, признанных одними из лучших в мире.

Почти половина населения Германии поддерживает поставки Украине современного вооружения.

Об этом эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Мария Коваль-Гончар сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Последняя статистика показывает, что 48% населения Германии выступает за поставки Украине современных образцов вооружения - боевых танков. И 41% населения против", - сказала она.

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По словам эксперта, если посмотреть на данные этого опроса и сравнить их с политическими симпатиями респондентов, то среди тех, кто поддерживает Партию зеленых, представительницей которой является министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, 70% высказались за предоставление Украине танков.

Германия - союзник Украины: главное

В начале июня испанские СМИ сообщали, что власти Испании готова передать Украине танки Leopard A4, которые уже десять лет находятся на базе материально-технического снабжения испанской армии в Сарагосе. По оценкам источников, около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы украинской армии.

Немецкие танки Leopard признаны одними из лучших в мире, однако власти ФРГ отказываются предоставить разрешение на передачу их Украине. По мнению экспертов, правительство Германии опасается реакции России на решение о передаче Украине тяжелого вооружения.

11 декабря посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что власти ФРГ обещают предоставлять Украине больше оружия и боеприпасов. В то же время от добавил, что дипломаты продолжают переговоры по поставкам танков Marder и Leopard.