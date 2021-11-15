Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что поддержка Украины со стороны НАТО не представляет угрозу для России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою.
Столтенберг сказал, что НАТО и страны-члены продолжают оказывать Украине значительную политическую и практическую поддержку, помогают укреплять военный потенциал Украины и поддерживают широкомасштабные реформы, которые помогают приближать евроатлантические стремления Украины.
"НАТО поддерживает Украину, и это не угроза для России", – заявил Столтенберг.
Читайте такжеВ НАТО жестко ответили на истерики Кремля о будущем членстве УкраиныТакже он отметил, что присутствие Альянса в регионе Черного моря и в Балтийском регионе имеет оборонительный характер.
"Военные учения НАТО и союзников в регионе Черного моря являются оборонительными и прозрачными", – добавил Столтенберг.
Генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО увеличило свое военное присутствие на восточных рубежах с 2014 года после агрессивных действий России против Украины.
В то же время, по его словам, присутствие НАТО и проведение военных учений в регионе Черного моря не представляет угрозу для России.
"И это также посылает очень четкий сигнал, что НАТО присутствует с целью защиты всех союзников против любой угрозы", – сказал Столтенберг.
Напомним, в коммюнике по итогам предыдущего саммита НАТО в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом Альянса с помощью реализации Плана действий по членству.
Позже спикер президента России Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что "вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием".