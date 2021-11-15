Присутствие сил Альянса в регионе Черного моря носит оборонительный характер, отметил глава Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что поддержка Украины со стороны НАТО не представляет угрозу для России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою.

Столтенберг сказал, что НАТО и страны-члены продолжают оказывать Украине значительную политическую и практическую поддержку, помогают укреплять военный потенциал Украины и поддерживают широкомасштабные реформы, которые помогают приближать евроатлантические стремления Украины.

"НАТО поддерживает Украину, и это не угроза для России", – заявил Столтенберг.

Читайте такжеВ НАТО жестко ответили на истерики Кремля о будущем членстве УкраиныТакже он отметил, что присутствие Альянса в регионе Черного моря и в Балтийском регионе имеет оборонительный характер.

"Военные учения НАТО и союзников в регионе Черного моря являются оборонительными и прозрачными", – добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО увеличило свое военное присутствие на восточных рубежах с 2014 года после агрессивных действий России против Украины.

В то же время, по его словам, присутствие НАТО и проведение военных учений в регионе Черного моря не представляет угрозу для России.

"И это также посылает очень четкий сигнал, что НАТО присутствует с целью защиты всех союзников против любой угрозы", – сказал Столтенберг.

Напомним, в коммюнике по итогам предыдущего саммита НАТО в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом Альянса с помощью реализации Плана действий по членству.

Позже спикер президента России Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что "вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием".

Автор: Виталий Саенко