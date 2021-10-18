Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием" для РФ.
Как пишет ТАСС, соответствующее заявление Песков сделал в интервью французским журналистам для фильма "Владимир Путин: хозяин игры" на телеканале France 5.
"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием… Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", – заявил он.
"Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров", – добавил он.
Читайте такжеВ США отреагировали на "красные линии" Кремля в отношениях Украины и НАТОПри этом Песков напомнил о последнем скоплении российских войск возле границы Украины. По его словам, оно было связано с "массированными учениями НАТО, проходивших у российской границы".
Ранее Дмитрий Песков уже угрожал Украине контрмерами в ответ на вступление в НАТО:
"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ".
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