Дмитрий Песков заверяет, что РФ "никому не угрожает" и "не являеется источником опасности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием" для РФ.

Как пишет ТАСС, соответствующее заявление Песков сделал в интервью французским журналистам для фильма "Владимир Путин: хозяин игры" на телеканале France 5.

"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием… Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", – заявил он.

"Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров", – добавил он.

Читайте такжеВ США отреагировали на "красные линии" Кремля в отношениях Украины и НАТОПри этом Песков напомнил о последнем скоплении российских войск возле границы Украины. По его словам, оно было связано с "массированными учениями НАТО, проходивших у российской границы".

Ранее Дмитрий Песков уже угрожал Украине контрмерами в ответ на вступление в НАТО:

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ".

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Автор: Катерина Шварц