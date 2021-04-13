Сегодня на заседании Комиссии Украина-НАТО обсудят, как можно усилить партнерство с Украиной.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс постоянно изучает пути увеличения поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО.

Генеральный секретарь отметил, что с 2014 года страны-члены НАТО предоставили значительную поддержку Украине в разных формах.

"Мы выразили твердую политическую поддержку относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, но НАТО и страны-члены также предоставили практическую поддержку. Мы помогли укрепить институты в сфере безопасности и обороны. Мы помогли модернизировать вооруженные силы с помощью реформ, и страны-члены предоставили поддержку по военной подготовке и учениям, участвовали в совместных военных учениях и оказывали поддержку другими различными способами", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО и Украина развили твердое партнерство, которое в последние годы удалось укрепить, в том числе путем предоставления Украине особого статуса партнера с расширенными возможностями.

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Он отметил, что Альянс увеличил присутствие в регионе Черного моря благодаря большей вовлеченности военно-морских сил и кораблей, а также осуществлению визитов в порты.

"Мы постоянно рассматриваем как мы можем и в дальнейшем усиливать и предоставлять больше практической поддержки Украине, чтобы помочь ей защищать себя", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что сегодня на заседании комиссии будут обсуждать, как можно еще больше усилить партнерство с Украиной и продемонстрировать ей дальнейшую твердую поддержку со стороны Альянса.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Сегодня, 25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Виталий Саенко