Киев не рассматривает гарантий безопасности для Украины без привлечения Соединенных штатов Америки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Украине нужны серьезные, действенные гарантии безопасности. Сегодня мы проговариваем эту "французскую инициативу" по размещению контингента. Говорили об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говорили с Польшей, с нашими Балтийскими партнерами. Обсуждаем и с Британией", - сказал он.
Зеленский отметил, что пока раскрывать какие-либо детали по этому вопросу рано. Однако, диалог ведется именно с теми странами, которые действительно "хотят это делать или способны это делать".
По его словам, пока неуместно говорить и о численности военного контингента, поскольку это будет зависеть от формата гарантий безопасности, которые получит Украина.
"Это может быть лишь сегментом реальных будущих гарантий для Украины и украинцев. В любом случае, мы не рассматриваем гарантии безопасности для Украины без США. Поэтому и о деталях еще рано говорить, потому что предметного разговора относительно гарантий безопасности со всеми деталями с новой администрацией мы еще не проводили, это все впереди", - заявил президент.
Как сообщал УНИАН, Зеленский подчеркнул, что от новоизбранного президента США Дональда Трампа надо реальные гарантии безопасности для Украины и принуждение российского диктатора Владимира Путина к прекращению войны.
В частности, у президента Украины спросили, может ли в этом году закончиться война. Зеленский напомнил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что очень хочет закончить войну. Это сообщение было как публичным, так и не публичным.
"И он способный лидер давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. И боится объединенную Европу", - сказал Зеленский.
При этом, по мнению президента Украины, с точки зрения армии, Европа без вооруженных сил Украины не способна воевать с Россией.