Однако, предметного разговора относительно гарантий безопасности со всеми деталями с новой администрацией еще не проводили, отметил президент.

Киев не рассматривает гарантий безопасности для Украины без привлечения Соединенных штатов Америки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Украине нужны серьезные, действенные гарантии безопасности. Сегодня мы проговариваем эту "французскую инициативу" по размещению контингента. Говорили об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говорили с Польшей, с нашими Балтийскими партнерами. Обсуждаем и с Британией", - сказал он.

Зеленский отметил, что пока раскрывать какие-либо детали по этому вопросу рано. Однако, диалог ведется именно с теми странами, которые действительно "хотят это делать или способны это делать".

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По его словам, пока неуместно говорить и о численности военного контингента, поскольку это будет зависеть от формата гарантий безопасности, которые получит Украина.

"Это может быть лишь сегментом реальных будущих гарантий для Украины и украинцев. В любом случае, мы не рассматриваем гарантии безопасности для Украины без США. Поэтому и о деталях еще рано говорить, потому что предметного разговора относительно гарантий безопасности со всеми деталями с новой администрацией мы еще не проводили, это все впереди", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, Зеленский подчеркнул, что от новоизбранного президента США Дональда Трампа надо реальные гарантии безопасности для Украины и принуждение российского диктатора Владимира Путина к прекращению войны.

В частности, у президента Украины спросили, может ли в этом году закончиться война. Зеленский напомнил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что очень хочет закончить войну. Это сообщение было как публичным, так и не публичным.

"И он способный лидер давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. И боится объединенную Европу", - сказал Зеленский.

При этом, по мнению президента Украины, с точки зрения армии, Европа без вооруженных сил Украины не способна воевать с Россией.

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