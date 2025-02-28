По его словам, не обязательно их выписывать в соглашении об ископаемых.

Гарантии безопасности для Украины не обязательно прописывать в соглашении о добыче полезных ископаемых с США, они могут определяться в контексте экономических и социальных вопросов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что документ, который сегодня планируется подписать в США, имеет характер "предварительного соглашения". "И оно будет иметь еще определенные видоизменения после встречи президента Украины с президентом США", - сказал Стефанчук.

Он напомнил о позиции Владимира Зеленского, что гарантии безопасности для нас являются приоритетом.

"Но не всегда их надо выделять как гарантии безопасности. Иногда они могут быть скрыты в экономических, социальных и других вопросах. Не обязательно надо писать, что мы вам передадим столько-то и такого-то оружия, если оно просто может прийти по экономической помощи, путем, условно говоря, взноса в тот или иной фонд", - сказал председатель ВР Украины.

По его словам, не нужно просто фантазировать относительно соглашения, а необходимо дождаться, как оно будет реализовано. "Но я убежден, что это соглашение имеет потенциал предоставить мощную безопасность для Украины в полном смысле этого слова", - сказал Стефанчук.

Соглашение о полезных ископаемых

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что в будущем соглашении Украины с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое готовится к подписанию, будет шесть ключевых позиций.

Шмыгаль отмечал, что украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому. По его словам, Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

Отмечалось, что США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины. Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины.

Сегодня Шмыгаль также отметил, что в соглашении о добыче полезных ископаемых есть гарантии безопасности для Украины.

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