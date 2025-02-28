В то же время он ссылается на почти 30 соглашений с разными странами, которые заключены ранее.

В соглашении о добыче полезных ископаемых, которое сегодня планируется подписать в США, есть гарантии безопасности для Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Гарантии безопасности прописаны в пункте 10, где говорится о том, что это предварительное соглашение входит в архитектуру наших соглашений, которые уже существуют с США - подписано соглашение о гарантиях безопасности", - отметил он.

При этом понятно, что речь идет о ранее подписанных соглашениях о гарантиях. "Соглашения о гарантиях безопасности для Украины действуют с около 30 странами. И на сегодняшний день эти страны оказывают соответственно помощь. Так же есть соглашение с США. Вопрос его актуализации и работы уже с новой администрацией, конечно, - это вопрос переговоров", - подчеркнул Шмыгаль.

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Он отметил, что соглашение о полезных ископаемых, которое сегодня предполагается подписать в США, - это основа для будущих соглашений о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины. По его словам, для подготовки и подписания соглашения об этом фонде должна быть создана соответствующая делегация, которая будет утверждаться решением правительства и получит соответствующие директивы, а дальше будет происходить работа между правительством Украины и США.

Шмыгаль сказал, что документ о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения, поэтому он будет утверждаться правительством и ратифицироваться парламентом. По его словам, там будет описана вся конкретика относительно функционирования этого фонда. "Мы понимаем, что управляться он (речь идет о фонде - УНИАН) будет правительствами Украины и США. Украина будет делать туда денежные взносы от части поступлений от ренты, лицензий, платежей за полезные ископаемые. Полезные ископаемые, а также собственность Украины, не передаются США и даже не являются взносами в этот фонд, а доходы, заработанные от недр, будут частично идти в наполнение этого фонда", - подчеркнул Шмыгаль.

Соглашение о полезных ископаемых с США

Как сообщал УНИАН, сегодня в США состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами США, а также с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В присутствии президентов двух стран состоится подписание Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

В частности, подпись от имени Украины поставит первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига.

Зеленский отмечал, что в конечном варианте соглашения о полезных ископаемых с США нигде не сказано, что Украина является должником за предоставленную в прошлом помощь.

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