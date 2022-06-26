Члены G7 обеспокоены затягиванием войны.

Лидеры "Большой семерки" обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от вторжения России.

Об этом говорится в тексте проекта заявления, с которым ознакомился Bloomberg.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — обещают лидеры стран.

Формулировка важна, потому что члены G7 обеспокоены затягиванием войны, а некоторые, включая Германию и Францию, намекнули, что они могут быть более открыты для идеи о прекращении огня путем переговоров, объясняют журналисты.

Как писал УНИАН, в замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран "Большой семерки" (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.

Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем на встрече.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. Из-за перевеса огневой мощи оккупанты, разрушая города, медленно захватывают близлежащие села.

ВСУ отходят от Северодонецка на более укрепленные позиции.

26 июня русские снова понесли большие потери на Бахмутском направлении, провалив наступление. Но враг пытается блокировать Лисичанск с южного направления, усилив группировку артиллерией.

В течение последних двух дней русские войска атакуют украинские города ракетами, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

В боях с ВСУ ликвидированы уже 34 850 оккупантов и уничтожены тысячи единиц техники.

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