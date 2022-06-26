Украинские военные успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки на Славянском направлении.

Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Павловки на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка. Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли", - говорится в сводке.

При этом противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки, а также нанесли авиаудар неподалеку Волчеяровки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.

На Краматорском направлении активных боевых действий оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.

"На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Великая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки", - отмечается в сводке.

Вместе с тем, на Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чепель, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Еще оккупанты нанесли авиаудары неподалеку Яворского, Дементьевки и Заиловки.

"Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементьевка, успеха не имел", - говорится в сводке.

В то же время, на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник осуществлял обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье.

"Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны", - сказано в сообщении.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Анновки, Зари, Благодатного и Луча. Также враг нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.

"При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел", - сказано в сводке.

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