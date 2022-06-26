Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем на встрече.

В замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран "Большой семерки" (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.

Первым мероприятием саммита стала встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом, информирует Радио Свобода.

Байден перед началом встречи, заявил, что президент России Владимир Путин хотел разделить западных союзников, но это ему не удалось.

Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, на встрече лидеров наиболее экономически развитых стран будут обсуждаться меры, которые необходимо принять "в связи с войной в Украине и ее последствиями, в связи с продовольственной и энергетической безопасностью, для реагирования на вызовы, связанные с климатом".

В Германию прибыли представители Индии, Сенегала, Аргентины, Индонезии, ЮАР. Они приглашены для обсуждения проблем продовольствия и климатических изменений.

По данным СМИ, во время саммита может идти речь об аналоге "плана Маршалла" для Украины.

Ожидается, что будут обсуждаться и новые санкции против России. Об одной из мер – запрет на импорт российского золота – уже договорились некоторые страны G7. Как уточнил глава британского правительства Борис Джонсон – это Великобритания, США, Канада и Япония.

Саммит продлится до 28 июня, после чего большинство его участников поедут в Мадрид на саммит НАТО, который продлится до 30 июня. Там будут обсуждаться практические меры по военной поддержке Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 июня госсекретарь США Блинкен анонсировал, что в центре внимания саммита G7 будет Украина. В частности страны G7 на саммите в Германии обсудят войну России против Украины и последствия военной агрессии.

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