В Германии открылся саммит G7 \ фото @jendeben

В замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран "Большой семерки" (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.

Первым мероприятием саммита стала встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом, информирует Радио Свобода.

фото @jendeben

Байден перед началом встречи, заявил, что президент России Владимир Путин хотел разделить западных союзников, но это ему не удалось.

Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, на встрече лидеров наиболее экономически развитых стран будут обсуждаться меры, которые необходимо принять "в связи с войной в Украине и ее последствиями, в связи с продовольственной и энергетической безопасностью, для реагирования на вызовы, связанные с климатом".

В Германию прибыли представители Индии, Сенегала, Аргентины, Индонезии, ЮАР. Они приглашены для обсуждения проблем продовольствия и климатических изменений.

По данным СМИ, во время саммита может идти речь об аналоге "плана Маршалла" для Украины.

Ожидается, что будут обсуждаться и новые санкции против России. Об одной из мер – запрет на импорт российского золота – уже договорились некоторые страны G7. Как уточнил глава британского правительства Борис Джонсон – это Великобритания, США, Канада и Япония.

фото @jendeben

Саммит продлится до 28 июня, после чего большинство его участников поедут в Мадрид на саммит НАТО, который продлится до 30 июня. Там будут обсуждаться практические меры по военной поддержке Украины.

фото @jendeben

Как сообщал УНИАН, 24 июня госсекретарь США Блинкен анонсировал, что в центре внимания саммита G7 будет Украина. В частности страны G7 на саммите в Германии обсудят войну России против Украины и последствия военной агрессии.

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