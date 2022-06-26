По последним данным, в результате ракетного удара по дому в Шевченковском районе пострадали 6 человек.

В результате взрывов в Киеве в многоэтажке, куда попала российская ракета, спасатели обнаружили одного погибшего.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Он отметил, что спасательно-поисковые работы в жилом доме, куда утром российские военные ударили ракетой, продолжаются.

"В настоящее время обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жильцов дома. Четверых из них, в том числе семилетнюю девочку, госпитализировали. Двое - с легкими травмами - будут лечиться амбулаторно", - отметил мэр.

Он добавил, что, по информации врачей, девочку прооперировали. Ее состояние стабильное, и жизни ничего не угрожает. Мама девочки находится в состоянии средней тяжести.

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Ельмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.

По данным ГСЧС, очаги возгорания обстрелянного многоэтажки в Киеве ликвидирован.

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