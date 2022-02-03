Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности проведения трехсторонней встречи с Польшей и Германией по ситуации в Украине.
Об этом пишет Reuters.
"В Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Польши Анджей Дуда обсудили возможность трехсторонней встречи вместе с Германией в ближайшие дни по ситуации в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, что 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.
Читайте такжеЗеленский провел переговоры с Эрдоганом в Киеве: результаты встречиПеред этим у президента Франции должен состояться разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Возможное вторжение РФ в Украину
Осенью прошлого года РФ обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. В Украине и ряде стран Запада предупреждали, что РФ может решиться на полномасштабное вторжение.
В конце января текущего года американский президент Джо Байден говорил, что США не намерены отправлять своих военных в Украину.
В том же месяце секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стянутых к границе с нашей страной войск России недостаточно для полномасштабного вторжения.