Встреча может состояться в ближайшие дни.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности проведения трехсторонней встречи с Польшей и Германией по ситуации в Украине.

Об этом пишет Reuters.

"В Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Польши Анджей Дуда обсудили возможность трехсторонней встречи вместе с Германией в ближайшие дни по ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

Читайте такжеЗеленский провел переговоры с Эрдоганом в Киеве: результаты встречиПеред этим у президента Франции должен состояться разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Возможное вторжение РФ в Украину

Осенью прошлого года РФ обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. В Украине и ряде стран Запада предупреждали, что РФ может решиться на полномасштабное вторжение.

В конце января текущего года американский президент Джо Байден говорил, что США не намерены отправлять своих военных в Украину.

В том же месяце секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стянутых к границе с нашей страной войск России недостаточно для полномасштабного вторжения.