Разговор лидеров государств запланирован на 19:30 по Парижу (20:30 по Киеву).

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается на сайте Елисейского Дворца.

Отмечается, что разговор лидеров государств запланирован на 19:30 по Парижу (20:30 по Киеву).

Кроме того, согласно расписанию президента Франции, в 18:00 по парижскому времени (19:00 по киевскому) у него должен состояться разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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