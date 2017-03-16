Перебийнис приступил к выполнению обязанностей посла Украины в Чехии
06:15, 16 марта 2017Политика
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Новоназначенный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис вручил верительные грамоты президенту этой страны Милошу Земану.
Перебийнис вручил верительные грамоты президенту Чехии / Фото УНИАН
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня вручал верительные грамоты президенту Чехии. А над Пражским Градом в связи с этим развевался украинский флаг", - сообщил Перебийнис.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назначил Перебийноса послом Украины в Чехии 23 января.
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Перебийнис с 10 мая 2015 года был послом Украины в Латвийской Республике.
Он родился в Тернополе 9 ноября 1968 года. В 1992 году окончил Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко.
В 2013-2015 годах занимал должность директора Департамента информационной политики МИД Украины.
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