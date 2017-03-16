Перебийнис приступил к выполнению обязанностей посла Украины в Чехии

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня вручал верительные грамоты президенту Чехии. А над Пражским Градом в связи с этим развевался украинский флаг", - сообщил Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назначил Перебийноса послом Украины в Чехии 23 января.

Читайте такжеПосол Украины в Латвии назвал путь возвращения оккупированного Крыма

Перебийнис с 10 мая 2015 года был послом Украины в Латвийской Республике.

Он родился в Тернополе 9 ноября 1968 года. В 1992 году окончил Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко.

В 2013-2015 годах занимал должность директора Департамента информационной политики МИД Украины.