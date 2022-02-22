В ЕС считают это признание грубым нарушением международного права и Минских договоренностей.

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель отмечают, что Евросоюз введет ограничительные меры против лиц, причастных в Российской Федерации до признания "независимыми образованиями" оккупационные администрации России "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе.

Об этом говорится в их заявлении на сайте Представительства ЕС в Украине.

В частности, фон дер Ляйен и Мишель "самым решительным образом осуждают решение президента России признать неподконтрольные правительству территории Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями".

"Этот шаг является грубым нарушением международного права и Минских договоренностей. Европейский Союз введет санкции против лиц, причастных к этим незаконным действиям", - отмечается в заявлении.

Читайте такжеЗеленский в ближайшее время объявит шаги Украины после признания Россией "ЛДНР" - ДаниловВместе с тем, Европейский Союз подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Признание "ЛНР" и "ДНР" Россией

Напомним, что сегодня вечером президент России Владимир Путин принял решение о признание террористических группировок " ДНР "и"ЛНР" и подписал "договоры" с главарями псевдореспублик.

В указе Путин поручил российскому МИДу ввести российские войска на оккупированный Донбасс до принятия решения Советом Федерации о его признании.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и собирается поговорить с британским премьером Борисом Джонсоном.

Известно, что после заседания СНБО Зеленский выступит с обращением к украинцам.

В Европе уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.