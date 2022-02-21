Он предложил созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать группировки "ДНР" и "ЛНР".

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Он выступил за введение санкций со стороны ЕС, а также призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

"Эммануэль Макрон в понедельник осудил решение Владимира Путина признать независимость пророссийских сепаратистских регионов востока Украины и призвал к "адресным европейским санкциям" против Москвы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗеленский выступит с обращением к украинцамТакже он осудил одностороннее нарушение Россией международных обязательств и посягательство на суверенитет Украины.

Признание "ЛНР" и "ДНР" Россией

Напомним, что сегодня вечером президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и подписал "договоры" с предводителями псевдореспублик.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и собирается поговорить с британским премьером Борисом Джонсоном.

Известно, что после заседания СНБО Зеленский выступит с обращением к украинцам.

В Европе уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.