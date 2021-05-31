Европейские компании не могут покупать в оккупированном Крыму недвижимость и оказывать услуги.

Послы стран ЕС 9 июня продлят запрет на инвестирование в оккупированном Россией Крыму.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Экономические санкции в отношении Крыма были введены европейской стороной после его оккупации Россией в 2014 году. С тех пор срок их действия ежегодно продлевают.

Ограничения включают в себя запрет на импорт продукции, происходящей из Крыма в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в Крыму.

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В условиях санкций ни один европеец или зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять услуги.

Кроме того, запрещается осуществление туристических услуг. Европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Запрещается также экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, а также применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, в энергетическом секторе.

Это касается, среди прочего, разведки природных ресурсов на оккупированных территориях, добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

Ограничительные меры касаются лиц и компаний из стран-членов Евросоюза и распространяются на территорию оккупированного Крыма и Севастополя.

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Автор: Дмитрий Захаров