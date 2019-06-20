ЕС продлил на год запрет европейским компаниям инвестировать в оккупированный Крым

Лидеры Европейского Союза продлили до 23 июня 2020 года запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета в рамках саммита глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходит в Брюсселе 20-21 июня.

"20 июня Европейский совет продлил до 23 июня 2020 года ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией", - говорится в сообщении.

Эти меры касаются компаний и лиц из Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года запрет европейским компаниям инвестировать в Крым.

Санкции включают запрет на импорт продукции, происходящей из Крыма в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в Крыму. Это означает, что ни один европеец или зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять услуги.

Запрещается осуществление туристических услуг, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Также запрещается осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, а также применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, в энергетическом секторе, в частности для исследования, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, запрещается обеспечивать технической помощью, посредническими операциями, строителями и инженерными услугами, которые связаны с инфраструктурой в этих секторах.