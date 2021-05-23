По словам пресс-секретаря Путина, обсуждать территориальную принадлежность Крыма в контексте того, что полуостров - не регион России, "никто не будет".

Президент России Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским Крым "в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран".

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает сайт "Крым. Реалии".

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"Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но, если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", - отметил Песков.

Он добавил, что обсуждать территориальную принадлежность Крыма в контексте того, что полуостров - не регион России, "никто не будет".

Встреча Зеленского и Путина: что необходимо знать

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом он в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже затем с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

20 мая Зеленский на пресс-конференции по итогам его двух лет работы на посту президента Украины снова выразил убеждение, что его встреча с президентом РФ должна состояться или на Донбассе, или на нейтральной территории.

В тот же день в Кремле подтвердили, что ведут контакты с украинской стороной по встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Автор: Татьяна Поляковская