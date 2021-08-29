Власти десятков государств одобрили документ, который касается эвакуации с афганской территории.

Правительства США и более 90 государств мира в воскресенье, 29 августа, опубликовали совместное заявление по поводу эвакуации из Афганистана, в котором выразили твердое намерение приложить все усилия, чтобы их граждане, а также афганцы, работавшие с ними, и люди из групп риска могли и дальше свободно выезжать в пункты назначения за пределами Афганистана.

Документ одобрили и власти Украины, сообщает "Голос Америки".

"Мы получили заверения от "Талибана", что все иностранные граждане и все афганские граждане, получившие разрешения на поездки от наших стран, смогут безопасно и организованно проследовать в пункты отправления и выехать за пределы страны", – отмечается в заявлении.

В заявлении также говорится, что правительства этих стран будут и дальше выдавать проездные документы определенным группам афганцев и ожидают от Талибана, что они смогут выехать в соответствующие страны.

Читайте такжеФранция и Великобритания инициируют создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН"Мы отметили публичные заявления "Талибана", подтверждающие это понимание", – подчеркивается в заявлении.

Заявление, в частности, подписали правительства США, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, других стран мира, а также верховный представитель ЕС по международным делам и генеральный секретарь НАТО.

В ряде стран "Талибан" признан террористической организацией.

Напомним, боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.

После обострения ситуации в Афганистане в середине августа в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев.

Боевики "Талибан" позволили проводить эвакуацию из страны до 31 августа.

Авторы: Екатерина Гирнык, Екатерина Присяжнюк