При этом, по данным источников, дата и время окончания американской операции еще не определены.

Соединенные Штаты Америки перешли к финальной фазы операции по эвакуации своих сил из столицы Афганистана Кабула.

В частности, до вывода войск эвакуации в аэропорту Кабула ожидают чуть более тысячи гражданских лиц, пишет The Guardian.

При этом один из чиновников на условиях анонимности сообщил журналистам, что дата и время окончания операции еще не определены.

"Мы хотим, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы сегодня. Силы начнут вылетать, когда этот процесс будет завершен", - отметил источник, находящийся сейчас в аэропорту Кабула.

Эвакуация из Афганистана, захваченного талибами

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" стало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Читайте такжеВ ООН ожидают еще полмиллиона беженцев из Афганистана25 августа министерство иностранных дел Украины заявило, что после трех эвакуационных украинских рейсов на территории Афганистана остаются еще около 90 украинцев. 28 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинские самолеты с начала эвакуации вывезли из Афганистана более 600 человек.

Сообщалось, что движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли более 100 человек.

Автор: Катерина Комолова