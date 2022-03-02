Но таких сигналов недостаточно, чтобы официально утверждать о таком участии Беларуси.

Есть отдельные сигналы о якобы участии белорусских войск в военных действиях на территории Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал во время телемарафона.

При этом отметил, что таких сигналов недостаточно, чтобы официально утверждать на уровне Офиса президента Украины о таком участии Беларуси. "Идет проверка. Сейчас мы не можем сказать точно, наверняка, железно об участии белорусских подразделений, по крайней мере, на уровне подразделений, а не отдельных лиц, отдельных групп об участии Беларуси в боевых действиях против Украины", - подчеркнул Арестович.

При этом добавил, что территория Беларуси используется Россией для авиации, запуска ракет.

Война против Украины: