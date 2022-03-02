Есть отдельные сигналы о якобы участии белорусских войск в военных действиях на территории Украины.
Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал во время телемарафона.
При этом отметил, что таких сигналов недостаточно, чтобы официально утверждать на уровне Офиса президента Украины о таком участии Беларуси. "Идет проверка. Сейчас мы не можем сказать точно, наверняка, железно об участии белорусских подразделений, по крайней мере, на уровне подразделений, а не отдельных лиц, отдельных групп об участии Беларуси в боевых действиях против Украины", - подчеркнул Арестович.
При этом добавил, что территория Беларуси используется Россией для авиации, запуска ракет.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.