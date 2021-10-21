Украинские власти теперь должны выплатить по 4,5 тысячи евро компенсации.

Европейский суд по правам человека вынес решение относительно отказа внутренне перемещенным лицам первой волны в праве проголосовать на местных выборах. Судьи пришли к выводу, что подобный запрет - нарушение Европейской Конвенции по правам человека.

Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Суд рассмотрел дело "Селигененко и другие против Украины". Согласно материалам дела, четыре человека не смогли проголосовать на местных выборах в 2015 году. Трое из них переехали в Киев из оккупированного РФ Крыма, а один из Донецка в 2014-2015 годах.

В 2015 году они зарегистрировались как избиратели в Киеве на местных выборах, но им отказали в праве волеизъявления.

Читайте такжеВ Украине переселенцы будут получать права и регистрировать автомобили по-новому: что изменилосьСуды первой инстанции и апелляционные суды приняли решение, что право голоса на местных выборах предоставляется гражданам, которые официально проживали на территории общин, принадлежащих к данному избирательному округу. Эта информация должна подтверждаться в национальном удостоверении личности.

Согласно решению ЕСПЧ, данное решение является нарушением статьи 1 Протокола № 12 "Общий запрет дискриминации" Европейской Конвенции о правах человека. Указано, что суды не приняли во внимание особенности положения внутренне перемещенных лиц, а само решение является дискриминацией реализации права голосовать на местных выборах.

"Несмотря на то, что к заявителям не относились иначе, чем к другим гражданам в отношении проживания, Суд установил, что они, как ВПЛ, находились в совершенно ином положении по сравнению с другими гражданами: они не могли просто вернуться к месту жительства в другом месте в Украине и проголосовать", - говорится в сообщении.

Также в ЕСПЧ отметили, что люди проживали в Киеве и платили налоги, поэтому были заинтересованы результате выборов. При этом они не могли официально сменить место жительства, потому что рисковали потерять статус ВПЛ. Теперь Украина должна выплатить каждому заявителю по 4500 евро компенсации морального вреда.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 24 мая в Украине, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, на учете находятся 1 467 720 переселенцев с временно оккупированных территорий - из Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Автор: Анастасия Горбачева