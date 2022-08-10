Ранее о своем намерении отправить инструкторов в Великобританию для тренировки украинских военных сообщали Канада и Швеция.

Дания отправит в Великобританию 130 инструкторов, чтобы обучать украинских военных.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

"Дания поддержит учебный проект под руководством Великобритании и отправит 130 датских военных, а также предлагает обучать украинских военных в Дании. Поэтому начат диалог с Украиной относительно поддержки в обучении командного состава и поддержки Сил территориальной обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это одна из инициатив, которая будет представлена во время завтрашней донорской конференции.

В 2022 году на проект поддержки военной подготовки будет выделено 100 миллионов датских крон.

Война в Украине и обучение ВСУ:

1 августа 2022 года посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил о том, что армия Великобритании берет на четырехмесячное обучение новобранцев ВСУ.

Сводный портрет новобранцев ВСУ – нулевой военный опыт, 25–45 лет, добровольцы. 10 000 бойцов обучат в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

Ранее о своем намерении отправить инструкторов в Великобританию для тренировки украинских военных сообщали в частности, Канада и Швеция.

Так, вооруженные силы Канады отправят в Великобританию 225 военнослужащих, а вооруженные силы Швеции - 120 инструкторов.

В целом ожидается, что в учениях под эгидой Великобритании примет участие около 10 тысяч граждан Украины.

10 августа начался визит делегации Минобороны Украины во главе с министром Алексеем Резниковым в Данию.

11 августа, в Копенгагене состоится конференция в поддержку Украины с участием 26 стран.

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