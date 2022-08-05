До 225 канадских военнослужащих направлены в Великобританию.

Возобновлена программа обучения бойцов Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Unifier.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Так, глава оборонного ведомства сообщил, что получил от канадской коллеги Аниты Ананд отличные новости - Канада возобновляет операции "Unifier".

"До 225 канадских военнослужащих направлены в Великобританию для обучения украинских войск. С их помощью наши солдаты станут неудержимой силой", - отметил министр и добавил, что благодарен Канаде за ее непоколебимую поддержку Украины.

Справка УНИАН. Операция Unifier началась 14 апреля 2015 года и направлена на реформирование украинского войска. В рамках миссии иностранные инструкторы проводят обучение бойцов Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. Канадский вклад заключается в предоставлении около двух сотен военнослужащих 1-го батальона Королевского канадского полка, проходящих ротацию каждые 6 месяцев.

Миссия должна была закончиться в марте 2022 года, однако ее решили продлить еще на 3 года.

13 февраля стало известно, что на фоне обострения между Россией и Украиной операция Unifier будет прекращена. Канада тогда заверила Украину, что решение носит временный характер.

20 апреля Россия применила санкции против ряда высокопоставленных канадских военных, а также солдат, которые с 2015 года руководили операцией в Украине.

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